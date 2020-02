As irritações cutâneas são um dos tipos de reações (reação urticariforme), em que há irritação cutânea com comichão, ardor, pele vermelha e inchaço. As lesões cutâneas têm características maculopapulares (manchas bem circunscritas) e podem ser acompanhadas de vesículas.

A irritação ocular é muito semelhante a uma conjuntivite, com os olhos avermelhados, comichão e inchaço.

A inalação dos pelos pode desencadear tosse e dificuldades respiratórias de gravidade variável.

Os sintomas podem surgir alguns minutos ou horas depois do contacto e persistir por várias horas ou dias.

O tratamento depende da intensidade dos sintomas, mas pode incluir:

- lavar a pele ou os olhos com água corrente;

- remover pelos urticantes que possam ter ficado na pele (pode usar um adesivo, por exemplo);

- mudar de roupa e lavá-la a altas temperaturas (maior ou igual a 60ºC);

- aplicar, no local da reação alérgica, uma pomada à base de corticoides;

- tomar um anti-histamínico.

No caso de contacto por via ocular, a DECO recomenda a observação por um oftalmologista. Se a reação alérgica for mais intensa, deve dirigir-se ao serviço de urgência de um hospital para observação.

Se necessário, ligue 112. Pode, ainda, contactar o Centro de Informação Antivenenos – 808 250 143.

Os animais também são sensíveis ao contacto com as lagartas. Recorra a um veterinário, sobretudo no caso de cães e gatos.