A ansiedade é uma reação normal a uma ameaça ou pressão psicológica e desempenha um papel fundamental na nossa sobrevivência. No entanto a ansiedade passa a ser uma perturbação quando ocorre frequentemente e em situações indevidas, interferindo com o quotidiano e a qualidade de vida.

A perturbação de ansiedade é um transtorno mental frequente (a Organização Mundial de Saúde estimou em 2017 que cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade) que pode persistir durante longos períodos de tempo levando a pessoa a assumir esse estado como normal e a não procurar tratamento.

Quando se vive com ansiedade sente-se um medo indefinido e constante, um desconforto em vários locais e/ou situações sociais, pensamentos ruminativos e obsessivos dos quais não se consegue libertar. Este nervosismo exacerbado bloqueia e impede frequentemente a tomada de decisão, a realização de projetos ou simplesmente usufruir de pequenos grandes momentos de satisfação e prazer ao longo do dia.

Um transtorno de ansiedade pode ter início em eventos de vida stressantes como um problema laboral, o fim de uma relação, a exposição a um acidente ou a uma doença. Pode por outro lado ser um funcionamento psicológico presente desde sempre, fruto de ambientes familiares rígidos, culpabilizantes ou excessivamente ansiogénicos.

O seu princípio pode ser súbito ou gradual no decurso de dias. Pode manifestar-se com diferentes intensidades assumindo desde uma forma de angústia quase imperceptível até um assustador ataque de pânico. Tudo passa a ser importante ao mesmo nível e ao mesmo tempo, até a pequenas insignificâncias podem ter o tamanho do mundo, esmagando a capacidade de viver tranquilamente.