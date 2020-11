Preparação

Num processador, triture as amêndoas e as tâmaras. Entretanto adicione o puré de batata-doce (coza 4 batatas-doces em água e reduza-as a puré no robô de cozinha), o cacau e a canela misturando tudo muito bem.

Deite a massa num prato e leve ao frigorífico durante cerca de 15 minutos. Retire do frio, faça bolinhas e passe-as pelo coco ralado.

Guarde as trufas numa caixa hermeticamente fechada no frigorífico.