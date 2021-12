Trifle de natas e framboesa

Preparação

Tempo de preparação: 20 minutos.

Numa taça, bata 400 ml de Natas para Bater ZerO% Lactose Parmalat até estarem firmes. Junte o leite condensado e envolva bem. Coloque esta mistura no frigorífico.

Passe os Palitos la Reine pelo vinho do Porto e coloque quatro no fundo de uma forma retangular de silicone. Cubra com a mistura de natas até metade da forma. Coloque as framboesas e volte a cobrir com a mistura finalizando com mais quatro Palitos la Reine. Leve ao congelador por oito horas.

Na hora de servir, bata os restantes 200 ml de natas até estarem firmes. Junte o mel e bata mais um pouco. Coloque esta mistura por cima do trifle e finalize com algumas framboesas frescas. Sirva de imediato.

