Tarte de iogurte com frutos

Adicione os iogurtes de cabra com pêssego e mel (ex. da marca Tété) e bata mais um pouco.

Forma uma base e parede com cerca de 5 mm e faça pressão com a parte de trás de uma colher, para que a massa fique compacta.

Distribua por uma tarteira com 24 cm de diâmetro ou, então, por formas mais pequenas, mas sempre com fundo amovível.

Comece por colocar no processador de cozinha a aveia, as nozes e a amêndoa.

Dicas

Para a base, pode substituir a amêndoa e as nozes por caju, amendoim ou outro fruto seco da sua preferência. Pode aromatizar a base com um pouco de coco ralado, canela moída, raspa da casca de limão… Pode substituir o óleo de coco por manteiga, e o mel por outro adoçante à sua escolha, como geleia de agave, xarope de ácer, etc. Se for muito guloso, pode sempre adicionar um pouco de mel ao creme do recheio.