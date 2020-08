Preparação

Comece por cortar a manga em cubos.

Pique a hortelã e metade dos coentros e junte à manga.

Corte a malagueta vermelha em rodelas, retire as sementes e junte-as à mistura de manga.

Esprema o sumo de duas limas e misture bem.

Deixe a manga marinar até ser usada.

Molho

Num liquidificador, coloque meia chávena de azeite (ou uma boa quantidade para fazer o molho).

Junte os restantes coentros e triture bem até que obtenha uma mistura homogénea.

Transfira para uma tigela e reserve.

Tacos

Comece por arranjar a jaca. Retire-a da embalagem e corte-a em fatias finas. Reserve.

Corte a cebola em fatias finas e pique os dentes de alho.

Coloque um fio de azeite numa frigideira e refogue a cebola e o alho.

Junte a jaca e deixe cozinhar por um a dois minutos.

Junte os cominhos, a paprica, o açafrão, o sal e a pimenta e misture bem.

Assim que a jaca amolecer, junte o molho de tomate e deixe que ferva, mexendo sempre.

Junte o molho inglês e continue a mexer durante dois minutos.

Montagem

Aqueça as tortilhas numa frigideira bem quente, até que fiquem tostadas.

Coloque um pouco de canónigos em cada tortilha.

Por cima, coloque uma boa porção da mistura de jaca,

Junte a manga marinada e dobre os seus tacos vegetarianos de jaca.

Por fim, regue com um pouco do molho de azeite e coentros e com umas gotas de lima.

Sirva com rodelas de lima.