Tacos de sushi

Preparação

Retire a pele dos lombos de salmão e corte-os em cubinhos, coloque num banho-maria de gelo para manter o peixe fresco.

Adicione a cebola picada, o abacate, o pêssego, as sementes de sésamo, o molho de soja e a raspa de lima.

Pincele as tortilhas com um pouco de óleo de coco. Coloque as tortilhas de milho no forno, pré-aquecido a 180 ºC, e cozinhe-as penduradas na grelha do forno (conforme a imagem), durante dez minutos.

Retire-as do forno e sirva-as imediatamente, recheadas com o preparado de peixe feito anteriormente.

Dica do nutricionista: o sushi veio do Oriente e, se no início (pelo menos para algumas pessoas) era estranho, o que é certo é que já ganhou raízes por terras lusas e, quando comido com moderação, tem bastante interesse nutricional. Nomeadamente, é uma excelente forma de consumir peixe, em particular peixes gordos, como o salmão e o atum (os mais utilizados no sushi feito em Portugal). Saiba mais sobre o sushi.