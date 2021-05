Smoothie de abacate com chia e iogurte grego

Preparação

Coloque na liquidificadora o abacate, o ananás, o quivi, o iogurte, o sumo de laranja, as pedras de gelo e a hortelã.

Bata, triturando até tudo ficar bem cremoso. Finalmente, adicione as sementes de chia no liquidificador e pulse na velocidade mínima, por uns segundos, apenas para as envolver.

Despeje nos copos e sirva de imediato.