Sardinhas grelhadas com sal de alecrim

Preparação

Retire as folhas aos pezinhos de alecrim e pique-as finamente. Misture com o sal e depois esmague num almofariz com o pilão, até o sal ficar ligeiramente esverdeado com o óleo do alecrim. Reserve.

Aqueça uma frigideira estriada no máximo até fumegar. Torre as fatias de pão de ambos os lados.

Disponha as torradas em quatro pratos e borrife cada uma com um pouco de azeite.

Tempere as sardinhas com metade do sal de alecrim e, depois, grelhe-as na frigideira, com a pele virada para baixo durante um a dois minutos de cada lado.

Retire e disponha duas sardinhas em cada torrada, salpique com o restante sal de alecrim e sirva.