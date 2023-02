Salmão com abacaxi

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Numa travessa, coloque o abacaxi em rodelas. Por cima, coloque o salmão. Pincele tudo com o molho asiático.

Leve ao forno, cerca de 20 minutos.

À saída do forno polvilhe com o cebolo picado e as sementes de sésamo.

Sugestão: acompanhe com arroz Thai cozido em leite de coco.