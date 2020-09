Salada morna de abóbora assada e queijo de cabra

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal ou folha de alumínio.

Lave bem a abóbora, retire-lhe as sementes e corte-a em fatias finas. Disponha sobre o tabuleiro de forno, regue com um fio de azeite e tempere com sal e pimenta-preta moída na hora. Leve ao forno pré-aquecido durante 30 minutos ou até a abóbora estar macia e cozinhada.

Num prato de servir, disponha as folhas de espinafre e a cebola roxa laminada. Tempere com sal, azeite e vinagre balsâmico. Junte a abóbora assada e esfarele o queijo de cabra por cima.

Tempere com orégãos e sirva de imediato.