Salada de pera com nozes e queijo Roquefort

Preparação

Lave e seque a rúcula e o agrião, retirando os talos mais duros. Desfaça as folhas em pedaços e disponha numa taça de servir. Espalhe por cima as nozes picadas. Espalhe metade do queijo Roquefort sobre a tigela.

Vinagrete: bata o alho com o azeite e o vinagre de framboesa. Tempere a gosto com mel, sal e pimenta. Deite o vinagrete sobre as verduras e mexa bem.

Descasque as peras e retire-lhes os caroços. Corte-as em quartos ou em fatias. Coloque as peras na taça com a salada e mexa cuidadosamente.

Disponha a salada em pratos, espalhe o restante Roquefort por cima e sirva.