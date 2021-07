Salada de papaia verde

Preparação

Rale ou corte em tiras as papaias e as cenouras e reserve. Pique finamente a cebola e corte os tomates em quartos. Envolva tudo muito bem.

Coloque o molho de soja por cima e misture com as mãos. Acrescente bastante manjericão picado e misture de novo. No final, acrescente meia cebola roxa picada e o cebolinho.

Reserve um pouco do molho e reduza numa frigideira com uma colher de melaço, de forma a que fique um caldo viscoso.

Na hora de servir, coloque cinco colheres de sopa da salada no centro do prato.

Decore com uma colher de sopa de caldo viscoso. Desenhe em volta algumas linhas por cima da salada.

Salpique com castanha de caju.

Finalize o prato com um tomate-cereja cortado ao meio e, no meio, uma folhinha pequena de manjericão.

Para o molho: macere o dente de alho com o açúcar, o gengibre e a pimenta (com ou sem sementes, depende do quão picante quer que fique) num pilão.

Esprema o sumo do limão e acrescente a hortelã picada, juntamente com um pouco de coentros também picados.

Esmague de novo os ingredientes. O ideal é fazer uma pasta, as folhas não devem ficar soltas no molho.

Acrescente o molho de soja para ganhar volume. Reserve.