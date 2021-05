Salada de marisco com abacate e pimentos

Preparação

Coloque as gambas, as delícias do mar, o pepino, os pimentos e os abacates numa taça de servir grande.

Corte uma lima às fatias e reserve. Esprema a outra lima para uma tigela.

Misture o sumo de lima com o açúcar e o azeite. Tempere a gosto com sal marinho e pimenta. Regue a salada com o molho e agite bem para combinar.

Deixe repousar durante cerca de dez minutos antes de servir, guarnecida com salsa e fatias de lima.