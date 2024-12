Quiche de batata-doce com queijo de cabra

Preparação

Comece por descascar a batata-doce e cortá-la em cubos, antes de dispor os cubos num tabuleiro forrado com uma folha de papel vegetal. Junte a cebola picada, o azeite ou o óleo de abacate e tempere com sal, pimenta e tomilho fresco picado. Misture tudo com as mãos para garantir que os legumes ficam completamente revestidos pelos temperos. Leve ao forno a 220 ºC durante 20 minutos ou até os legumes ficarem macios e caramelizados. Mexa a mistura de vez em quando.

Quando passarem os 20 minutos, retire o tabuleiro do forno e deixe arrefecer.

Reduza a temperatura para 190 °C. Coloque a massa de tarte numa forma e espalhe a batata-doce e a cebola arrefecidas sobre a massa, colocando em seguida o queijo gruyère ralado e o queijo de cabra em crumble.

Numa taça média, bata os ovos juntamente com as natas e o tomilho, e tempere com sal e pimenta. Com cuidado, despeje a mistura dos ovos por cima dos legumes e dos queijos, e espalhe pedaços de queijo de cabra por cima. Leve ao forno durante 40 a 45 minutos ou até o topo ficar entre o dourado e o acastanhado.