Queques com 4 ingredientes da nutricionista Ágata Roquette

Preparação

Esmague a banana.

Junte os ovos e os flocos de aveia, e misture bem.

Forre um ramequim com papel vegetal. Se fizer em formas pequenas, certifique-se de que cada forma leva uma a duas framboesas.

Adicione no fundo do ramequim as framboesas e deite por cima o preparado.

Polvilhe com canela em pó (opcional).

Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC de 25 a 30 minutos.