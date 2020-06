Queijos frescos light marinados

Preparação

Corte os queijos frescos light em cubos com cerca de 1 cm. Reserve.

Descasque os alhos (preferindo, pode manter a casca) e esmague-os, pressionando com uma faca.

Alterne, dentro de um frasco, camadas de azeite, queijo, pimenta, alho, malagueta e alecrim.

Tempere com um pouco de sal.

Feche o frasco e agite ligeiramente.

Conserve no frigorífico até uma semana. Sirva à temperatura ambiente.