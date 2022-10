Puré de maçã caseiro com iogurte e lascas de amêndoa

Preparação

Comece por descascar as maçãs e retirar-lhes os caroços. Corte-as em pedaços e coloque-as num pequeno tacho com a água e o pau de canela. Deixe cozinhar em lume baixo durante oito a dez minutos.

De seguida, retire o pau de canela e triture tudo com a ajuda de uma varinha mágica, e tempere com a pitada de sal e as gotas de extrato de baunilha.

Na tigela ou frasco de vidro (com tampa hermética) onde pretender servir este lanche, pode fazer camadas: na base, coloque uma colher de sopa de puré de maçã, já arrefecido; depois, duas colheres de sopa de iogurte; a seguir, ½ colher de sopa de amêndoa; uma colher de sopa de puré de maçã; duas colheres de sopa de iogurte grego natural; e termine com o resto da amêndoa.

Dica: Se lhe sobrar puré, guarde-o num frasco de vidro, no frigorífico. Aguenta até cinco dias e pode misturar com outras opções. Eu, por exemplo, adoro comer este puré quente no inverno, a acompanhar porco assado no forno, por exemplo; ou fresco, com iogurte e frutos secos, no verão.

É também um ótimo lanche para oferecer às crianças.