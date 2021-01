Pão doce de gin com zimbro

Preparação

Ferva o leite juntamente com as bagas de zimbro, retire, espere até amornar e passe por um coador.

Num recipiente, coloque a farinha.

Abra uma cavidade no centro e coloque nela o leite, o fermento, a manteiga, o gin e o açúcar. Bata ligeiramente os ovos com o sal e adicione também.

Misture todos os ingredientes, inicialmente com a ajuda de um garfo.

À medida que a massa for ganhando corpo, amasse com as mãos.

Passe a massa para uma bancada polvilhada com farinha e trabalhe-a durante cerca de cinco minutos, esticando-a bem.

Forme uma bola e transfira a massa para um recipiente untado com um pouco de óleo. Tape com película aderente e deixe levedar em local morno até atingir o dobro do volume.

Com as mãos untadas em óleo, divida a massa em três partes iguais e tenda três cilindros. Entrance-os e coloque num tabuleiro forrado com papel vegetal. Deixe repousar durante mais uma hora.

Pincele com óleo e polvilhe com açúcar e leve a forno pré-aquecido a 200º C durante cerca de 35 minutos.