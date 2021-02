Pão de queijo

Preparação

Corte o queijo aos pedaços e coloque no copo do robô de cozinha, rale 10 seg/ vel 9. Retire e reserve

No copo, coloque o leite, o óleo e o sal, cozinhe 5 min/ 90ºC/ vel 1.

Acrescente o polvilho azedo e envolva 20 seg/ vel 6. Retire o copo da base e deixe arrefecer até aos 50ºC.

Coloque o copo na base, adicione os ovos e o queijo reservado e amasse 2 min/ vel espiga.

Com a ajuda da espátula envolva e volte a amassar mais 1 min/ vel espiga. Retire e deixe repousar durante 10 minutos.

Com a ajuda de uma colher de gelado faça pequenas bolas de massa e disponha no tabuleiro do forno, previamente forrado com papel vegetal.

Leve o tabuleiro ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, cerca de 15 a 20 minutos.