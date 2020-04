Ovos mexidos, alheira, espargos e tostas fritas em azeite

Preparação

Cortar o pão em fatias de aproximadamente 1 cm, fritar em azeite com um dente de alho esmagado, reservar em papel absorvente.

Colocar um fio de azeite numa frigideira, adicionar a cebola cortada fininha e o alho laminado. Deixar alourar. Nesse momento, adicionar a alheira (à qual se tirou a tripa), em pedaços.

Deixar cozinhar um pouco e juntar os espargos, cortados em rodelas. Deixar cozinhar cerca de cinco minutos, para a alheira ficar mais estaladiça.

De seguida, juntar os ovos previamente mexidos, com a salsa picada já envolvida.

Mexer o preparado e assim que estiver cremoso retirar do calor, retificar de temperos e empratar.