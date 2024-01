Ovo estrelado com picadinho de tomate

Preparação

Corte em quadradinhos dois tomates médios maduros. Pique uma cebola pequena e três dentes de alho.

Numa frigideira, verta duas colheres de sopa de azeite e junte de imediato a cebola, o alho e o tomate. Deixe refogar até à cebola alourar e o tomate dourar, sem deixar de apresentar uma textura sumarenta. Tempere com uma pitada de sal grosso e de pimenta-preta acabada de moer. Retire para um prato ou travessa.

Na mesma frigideira, verta duas colheres de sopa de azeite, ou uma noz de manteiga.

Acenda o lume, sem colocar no máximo. Parta os ovos para dentro da frigideira. Deixe o ovo fritar até ao momento em que a clara fica branca, com os bordos muito ligeiramente dourados. No final, salpique de sal fino.

Disponha os ovos sobre o picadinho de tomate e polvilhe com salsa fresca picada.