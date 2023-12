Ostras com moscatel de Setúbal 

Preparação

Numa tigela, deite as gemas e o açúcar. Coloque a tigela dentro de um tacho com água e leve ao lume em banho-maria.

Vá batendo as gemas e o açúcar com uma vara, cerca de dez minutos, até ficar um creme branco e deixar marcas na tigela.

Retire do lume, junte aos poucos o moscatel de Setúbal, batendo sempre, de forma a obter um creme espesso.

Abra as ostras e deite no seu interior uma colher de sopa de sabayon. Queime com um maçarico de cozinha. Sirva de imediato.

Esta receita é da autoria do chef Chakall.