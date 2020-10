Ossobuco com Puré Tartufo, uma receita simples e super deliciosa

Para quem não sabe o Ossobuco é retirado da pata traseira da vaca/vitela. Tradicionalmente é cortado em rodelas nas quais aparece sempre o osso em forma de tubo no centro. Dentro do tubo do osso temos o Tutano que não deve ser retirado para cozinhar o Ossobuco. É uma carne musculada e muito saborosa. Os italianos são os maiores fãs deste corte e foi precisamente numa receita tradicional italiana que me inspirei para fazer esta receita de Ossobuco com Puré Tartufo (Paleo e sem glúten).