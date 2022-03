Preparação

No copo da Bimby, coloque o açúcar e a casca das laranjas (apenas a parte laranja). Polverize (20 seg/vel 10). Com a ajuda da espátula, baixe os restos que ficaram nas paredes do copo.

Adicione a manteiga, os ovos, o sumo das laranjas coado e programe (20 min/90º C/vel 2), sem o copo de medida.

Coloque o copo de medida e programe mais (25 seg/vel 6).

Deite o Orange curd em frascos herméticos, previamente esterilizados.

Pode ser guardado no frigorífico cerca de um mês.