O melhor pesto vegan

Preparação

Num processador, coloque os cajus e os dentes de alho e processe até obter uma consistência de farinha grossa.

Adicione os espinafres, o manjericão, o sumo de limão, o azeite e os temperos e volte a processar até atingir uma consistência suave, mas com alguma textura.

Prove e, se necessário, retifique os temperos.

Congele em cubos de gelo ou formas de silicone (pode retirar o molho congelado das formas e transferir para um saco passadas duas horas), ou guarde num recipiente no frigorífico até seis dias (com um fio de azeite por cima do molho, para não oxidar).