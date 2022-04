Minitartes de lima

Preparação

Base: bater todos os ingredientes num robô com gancho até que a massa comece a descolar da taça e forme uma bola. Envolver em película aderente. Levar ao frigorífico durante 30 minutos.

Pré-aquecer o forno a 175 ºC. Estender a massa numa superfície enfarinhada (com farinha sem glúten). Forrar miniformas com a massa. Picar as bases das minitartes com um garfo. Levar ao forno durante 15 minutos. Desenformar.

Creme de lima: misturar as gemas com o amido de milho. Misturar o açúcar com o sumo de lima num tacho, levar ao lume até ferver. Desligar e adicionar a manteiga, misturando muito bem. Envolver as gemas e levar ao lume até engrossar. Retirar para um prato para arrefecer. Rechear as bases de minitarte. Decorar com framboesas frescas e hortelã.