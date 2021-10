Milho doce no forno

Preparação

Lave bem o milho e seque-o com uma toalha.

Disponha o milho num tabuleiro e pincele com azeite.

Junte o sal, a pimenta e as restantes especiarias (exceto os coentros).

Envolva o milho com as especiarias com a ajuda de um pincel ou mesmo com as mãos (preferencialmente).

Deite um fio de azeite sobre o milho e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC, por 30 minutos.

Se quiser que fique mais crocante, deixe mais cinco minutos na função grill.

Polvilhe com coentros e sirva.

Para mais uma deliciosa receita encontra aqui Dahl de lentilhas vermelhas.