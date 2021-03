Lulinhas recheadas com tomate e queijo feta

Preparação

Tempere as lulinhas com sal e coloque-as a escorrer.

Numa tigela misture o tomate, a cebola e o alho, tudo bem picado, um pouco de salsa e o queijo feta esfarelado. Tempere com uma pitada de sal, um pouco de pimenta e um fiozinho de azeite.

Recheie as lulinhas com a mistura de tomate. Feche as lulas, espetando um palito na "boca" por onde introduziu o recheio. Reserve.

Num tacho, ou frigideira, coloque um pouco de azeite e leve ao lume. Adicione a outra cebola picada e a folha de louro. Quando a cebola estiver translúcida, adicione o tomate frito, envolva bem e deixe cozinhar por três ou quatro minutos em lume brando.

De seguida junte as lulinhas recheadas, os tentáculos, e refresque com o vinho branco. Deixe cozinhar em lume brando entre 12 a15 minutos. Polvilhe com salsa picada e sirva com arroz.