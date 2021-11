Leite-creme dourado vegan

Preparação

Levamos os cajus demolhados à liquidificadora e cobrimos com a bebida de aveia.

Trituramos até obter um creme branco e levamos esse creme a uma panela em lume brando, com a vagem de baunilha, os paus de canela e bastantes raspas de limão e deixamos engrossar um pouco.

Se engrossar em demasia, podemos sempre acrescentar mais bebida vegetal ou, se ganhar grumos, podemos levar o creme novamente à liquidificadora, retirando os paus de canela, as raspas de limão e a vagem.

Quando o creme estiver no ponto e macio, acrescentamos 1 colher de café de curcuma para lhe conferir um bonito tom dourado.

Reservamos no frigorífico para ficar mais consistente. Algumas horas depois, polvilhamos o creme com açúcar de coco e queimamos cuidadosamente, de modo a ficar com aquela crosta caramelizada deliciosa, típica do leite-creme.