Flãs de ovos abaunilhados

Preparação

1. Leve um tacho com o açúcar e a água ao lume. Quando caramelizar, retire do fogão e forre seis formas de pudim individuais. Reserve para uso posterior. Leve um fervedor com o leite e o extrato de baunilha ao lume. Deixe ferver em lume brando. Ligue o forno a 190º C.

2. Numa tigela, misture cuidadosamente os ovos e as gemas com o açúcar baunilhado e bata energicamente. Quando o açúcar tiver dissolvido, verta o leite quente aos poucos para que as gemas não cozam e continue a mexer com uma colher de pau até obter um preparado homogéneo.

3. Distribua o preparado dos flãs pelas formas, coando-o. Leve os pudins ao forno, durante cerca de 50 minutos em banho-maria, cobrindo mais de metade do recipiente com água e tapando as formas com um círculo de papel de alumínio.

4. Na fase final da cozedura, verifique com um palito se os flãs estão bem cozidos. Se for o caso, o pau sairá limpo. Retire do forno e deixe arrefecer durante 20 minutos. Leve ao frigorífico durante, pelo menos, duas horas. Desenforme os flãs apenas no momento de servir.