Flan patissier

Preparação

Misture o açúcar com a Maizena. Adicione os ovos e bata com até dissolver. Adicione cerca de 100 ml de leite e misture.

Aqueça o leite restante juntamente com as natas e as sementes da vagem de baunilha. Assim que começar a ferver, verta sobre a mistura dos ovos, sem parar de mexer.

Volte a colocar tudo no tacho e leve ao lume, mexendo sempre, até engrossar. Verta para um recipiente, tape com película aderente (a película deverá estar em contacto com o creme para evitar que se forme uma crosta) e leve ao frio durante cerca de uma hora.

Entretanto, unte uma forma de 20cm com aro removível com manteiga e forre com papel vegetal e ligue o forno nos 200 ºC.

Coloque o creme na forma e alise a superfície. Leve ao forno durante cerca de 20 minutos. Aumente a temperatura para os 220º e deixe cozinhar por mais cinco a dez minutos, ou até ganhar uma crosta escura característica, que faz lembrar os pastéis de nata.

Deixe arrefecer completamente no frigorífico antes de servir, umas duas a três horas.