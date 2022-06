Filetes de bacalhau

Preparação

Deixe descongelar a tranche de bacalhau fresco. Corte a tranche em filetes e disponha-os num prato fundo. Tempere os filetes com um pouco de sumo de limão, acrescente o dente de alho descascado e cortado às rodelas, regue com um pouco de leite e um fio de azeite. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Deixe os filetes repousarem durante 30 minutos. Este processo irá tornar os filetes mais saborosos e suculentos.

Entretanto, coloque ao lume uma frigideira com óleo, deixe aquecer.

De seguida, com a ajuda de papel de cozinha, seque bem os filetes. Passe os filetes por farinha, sacuda o excesso. Depois passe-os por ovo batido e frite-os no óleo.

Quando estiverem dourados, retire e coloque-os sobre papel absorvente.

Retire do papel e sirva-os acompanhados do molho holandês.

Preparação do molho holandês na Bimby

No copo da Bimby, coloque todos os ingredientes e programe 4 min/ 70º/ vel 4.

Caso o molho esteja um pouco líquido, programe mais 2 min/ 70º/ vel 4.

Sirva de seguida.