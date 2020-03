Esmagada de abacate com grãos picantes

Preparação

Deixe cozer a cevada em água a ferver durante cerca de 40 minutos até os grãos ficarem muito tenros e começarem a desfazer-se. Escorra completamente e deite sobre várias folhas de papel de cozinha para secar.

Corte os abacates ao meio, descaroce e retire a polpa com uma colher. Esmague numa tigela ou num liquidificador com o sumo de lima e coloque numa travessa.

Aqueça o azeite numa frigideira e adicione a cevada cozida e as avelãs. Deixe cozinhar durante dois a três minutos, mexendo, até as avelãs começarem a ganhar cor.

Adicione todas as sementes e o sal marinho e tempere com a pimenta. Deixe cozinhar em lume brando mais dois minutos. Misture os coentros e deixe arrefecer.

Polvilhe o abacate com um pouco do preparado e regue com azeite. Coloque o resto numa tigela a parte e sirva com gomos de lima.