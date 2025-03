Escondidinho de macaxeira (mandioca) com carne de sol

Preparação

Preparação do tempero verde

Num processador, coloque a cebola, o alho e o cheiro-verde. Processe até os ingredientes ficarem bem picados.

Preparação da carne de sol

Numa panela em lume baixo, coloque o azeite e a carne de sol cozida e desfiada.

Adicione o tempero verde e misture. Acrescente o sal e desligue o fogo. Reserve e deixe esfriar.

Preparação do creme de macaxeira

Numa panela ou tigela, coloque a macaxeira cozida, a margarina e o leite, e misture num processador até ficar um creme. Se não tiver um processador, bata no liquidificador. Acrescente sal e pimenta-do-reino. Misture.

Montagem

Numa travessa, faça uma camada com parte do creme de macaxeira. Acrescente a carne de sol e cubra com o restante do creme de macaxeira. Adicione queijo parmesão ralado e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC até gratinar. O escondidinho tem de ficar no forno até o queijo derreter e ficar dourado por cima.