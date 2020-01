Crumble de legumes

Preparação

Numa frigideira colocar um fundo de azeite, a cebola laminada e dois dentes de alho picados.

Deixar alourar e juntar a couve e a cenoura partidas em juliana. Deixar saltear um pouco e juntar o alho francês, mexer e refrescar com o vinho branco. Temperar de sal e pimenta e deixar cozinhar uns 15 minutos em lume médio. Se estiver com pouco líquido, juntar um pouco de água.

Entretanto ligar o forno nos 180 ºC e untar quatro tarteiras ou ramequins com azeite.

Provar os legumes e, se já estiverem al dente, juntar uma colher de sopa bem cheia de farinha. Envolver bem e juntar o leite aos poucos. Mexer até estar tudo bem envolvido e cremoso, uma espécie de béchamel.

Retificar os temperos, retirar do lume e juntar duas chávenas de espinafres e uma chávena de queijo ralado, envolvendo bem. Dividir pelos recipientes e cobrir com o pão ralado misturado com o restante queijo (para o pão ralado, ralar o pão num processador de cozinha com 1/2 chávena de espinafres e um dente de alho).

Levar ao forno cerca de 15 minutos até estar bem tostado e a borbulhar.