Preparação

Crepes: Bater todos os ingredientes. Colocar uma concha de sopa de massa numa frigideira antiaderente, de modo a que preencha todo o fundo. Deixar alourar de ambos os lados. Repetir até terminar a massa.

Recheio: Colocar a manteiga e o açúcar numa frigideira ao lume, misturar, colocar as bananas, deixar cozinhar três minutos. Adicionar o brandy, esperar mais dois minutos, desligar e misturar as natas. Rechear os crepes com este preparado e polvilhar com açúcar em pó.