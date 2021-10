Conchas no forno

Preparação

Coza as conchas em água a ferver cerca de oito minutos. Escorra e reserve.

Esmague o queijo fresco. Corte o frango em pedaços pequenos, assim como o chouriço e adicione ao queijo fresco.

Lave bem os espinafres e corte em pedaços. Pique as azeitonas. Junte os espinafres e as azeitonas ao queijo.

Tempere com pimenta, salsa e alecrim picado e uma pitada de sal. Misture bem e recheie cada concha.

Num tabuleiro de forno, coloque o molho de tomate, misture duas a três colheres de água e uma colher de chá de açúcar.

Disponha as conchas por cima do molho e polvilhe com ramos de alecrim e queijo Parmesão ralado.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC cerca de 15 minutos (se quiser tostar um bocadinho mais deixe mais cinco a dez minutos).