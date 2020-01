Como fazer a melhor massa fresca de espinafres que já provou

Preparação

Processe no robô de cozinha as folhas de espinafre juntamente com 100 gramas de farinha. Coloque a farinha restante em cima da bancada de cozinha, limpa.

Forme uma cavidade no centro e adicione a mistura de espinafres e farinha, o azeite e os ovos, ligeiramente batidos com um garfo. Vá arrastando a farinha do bordo para o centro, amassando até conseguir formar uma massa homogénea. Adicione um pouco de água caso necessário. Se, pelo contrário, obtivermos uma massa demasiado mole, adicionar um pouco mais de farinha.

Forme uma bola com a massa, embrulhe em película aderente ou tape com um recipiente e deixe repousar à temperatura ambiente durante 15 a 30 minutos. É importante respeitar este tempo de repouso, para que a massa perca tensão e seja mais fácil de estender. Após o período de repouso, divida a massa em quatro ou seis porções.

Espalme cada porção com a mão antes de a passar na máquina, começando pelo nível 0. Dobre a lâmina da massa que obtiver em três e repita o processo no nível 0. Passe a lâmina de massa, gradualmente, até obter a espessura desejada (eu, para este tipo de massa, costumo passar apenas até ao nível 6). Polvilhe a massa com um pouco de farinha sempre que necessário para evitar que esta se agarre e seja mais fácil de trabalhar.

Assim que tiver as lâminas de massa, e caso pretenda fazer esparguete ou fettucine, passe-as pelo acessório cortante. É importante recolher a massa à medida que sai cortada, e polvilhar com um pouco de farinha para evitar que se cole.

Assim que tiver toda a massa formada e cortada, pode utilizá-la imediatamente, cozendo-a numa panela com água abundante e sal durante uns três minutos. Adicione os condimentos de que mais gostar, um pouco de pesto ou queijo parmesão são suficientes para um excelente prato!