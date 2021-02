Cocktail de cascas de citrinos

Preparação

Lave as cascas e coloque-as num recipiente. Cubra com açúcar, esmague um pouco e envolva bem.

Tape o recipiente com um pano e deixe repousar durante a noite ou, pelo menos, cinco horas.

Depois, filtre os conteúdos do recipiente para outro, usando um coador. O que vai obter é um óleo com um forte sabor a laranja - o ingrediente-estrela do cocktail. Refrigere-o.

Cubos de gelo aromatizados: lave os frutos vermelhos e a hortelã ou menta. Coloque-os numa cuvete de gelo. Cubra com água e leve ao congelador.

Opcional: se tiver polpa de laranja, faça sumo.

Quando os cubos estiverem prontos, encha um jarro com o óleo das cascas. Adicione o sumo de limão, o sumo de laranja, um dedo de água e gin ou vodka a gosto. Misture tudo.

Sirva com os cubos de gelo.