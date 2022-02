Cheesecake de maçã

Preparação

Triturar a bolacha Maria.

Juntar a manteiga derretida e forrar o fundo da forma.

Demolhar as folhas de gelatina em água abundante.

Bater o iogurte com o açúcar e o queijo.

Derreter a gelatina e juntar ao creme.

Colocar na forma, já forrada, e levar ao frigorífico.

Saltear a maçã, cortada em cubinhos, com a canela até amolecer. Deixar arrefecer.

Desenformar o cheesecake e decorar com o doce misturado com a maçã.

Receita do livro "Prazer sem Pecado" com autoria da nutricionista Cláudia Viegas e do chefe de cozinha Gilberto Costa.