Castanhas assadas com azeite e alecrim

Preparação

Lave bem as castanhas e seque. Retalhe-as, fazendo um corte em cruz. Coloque-as num tabuleiro de forno, e salpique-as com um fiozinho de azeite, flor de sal, e as folhas de alecrim. Envolva tudo muito bem.

Leve a assar no forno, a 200 ºC, por cerca de 20 a 30 minutos, até que estejam bem tostadinhas.

Dica: não coloque muito azeite. A principal função do azeite nesta receita é fixar melhor o sal e as folhas de alecrim às castanhas para que estas absorvam o maior sabor possível. Se colocar demasiado azeite, as castanhas vão ficar muito gordurosas, o que na minha opinião estraga o equilíbrio de sabores