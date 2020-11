Casadinhos de doce de leite

Preparação

No robô de cozinha, bater a manteiga com o açúcar na velocidade 6, durante dois minutos. Adicionar os ovos e a raspa de limão, continuando a bater. Mudar para o gancho para massa, acrescentar a farinha e o fermento e bater na velocidade 3 até ficar uma massa homogénea. Levar ao frigorífico durante duas horas.

Entretanto, pré-aquecer o forno a 175 ºC.

Estender a massa aos poucos, numa superfície enfarinhada, cortar em forma de bolachas. Colocar num tabuleiro forrado com papel vegetal, levar ao forno cerca de seis minutos

Polvilhar as bolachas com açúcar em pó, rechear com o doce de leite e polvilhar novamente, se quiser.