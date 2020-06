Bolo do caco recheado

Para o bolo do caco

Comece por lavar bem a batata-doce e corte-a em seis rodelas (aproximadamente) de tamanho idêntico.

Coloque as rodelas de batata-doce numa panela e cubra com água.

Deixe cozer durante aproximadamente 30 minutos ou até que fiquem bem macias (consistência de puré).

Retire do lume, passe por água fria e retire a casca da batata-doce.

Esmague com um garfo ou com um processador de alimentos até que fique em puré.

Coloque a batata-doce num recipiente, juntamente com a farinha.

Adicione o fermento de padeiro seco, bem como a água morna e o sal.

Misture muito bem com a ajuda de um garfo ou com as mãos.

Assim que se formar uma mistura mais consistente, amassem bem com as mãos até que fique uniforme.

Coloque a massa num recipiente polvilhado com farinha, para que não cole e tape com um pano de cozinha. Reserve.

Deixe levedar por aproximadamente uma a duas horas, ou até que duplique de tamanho.

Disponha a massa numa superfície plana e divida-a em aproximadamente oito bolinhas.

Coloque as bolinhas de massa num tabuleiro distanciando-as, pelo menos, 2 centímetros.

Polvilhe com farinha e tape com um pano.

Deixem levedar por mais 30 minutos.

Numa frigideira, coloque as bolinhas de massa uma a uma.

Cozinhe dos dois lados até que fiquem bem douradas. Se necessário, tape um pouco, para que fiquem cozidas por dentro.

Agite um pouco a frigideira ou rode os pães para que cozinhem uniformemente.

Repita este processo para cada bolinha de massa.