Bolo de crepes com mousse de Nutella e morangos

Preparação

Crepes: Num recipiente misture a farinha, o fermento, o sal e o cacau e reserve.

Bata os ovos com o açúcar, a essência de baunilha, o leite e a manteiga derretida.

Adicione aos poucos a mistura de secos. Deixe a massa repousar durante cerca de 30 minutos no frigorífico.

Passado esse tempo aqueça bem uma frigideira antiaderente e pincele-a com manteiga. Deite uma concha de massa e faça o crepe, virando-o assim que a massa começar a formar bolhas.

Repita este processo para toda a massa, tendo o cuidado de pincelar sempre a frigideira entre cada crepe.

Depois de feitos os crepes, prepare a mousse misturando bem o queijo creme, o iogurte e a Nutella .

Para montar o bolo, coloque um crepe, coloque uma colher de sopa bem generosa de mousse e volte a colocar um crepe por cima.

Repita este processo para todos terminando com uma porção bem generosa de mousse no centro do crepe e morangos.

Guarde no frigorífico até à hora de servir e nessa altura polvilhe com açúcar em pó.