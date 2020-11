Bolo de cenoura, laranja e curgete

Preparação

Pré-aquecer o forno nos 180 ºC.

Bolo: untar uma forma com manteiga e polvilhar com farinha de trigo.

Bater os ovos com o açúcar, juntar o azeite e bater. Misturar a cenoura, a curgete e o sumo e raspa de laranja.

Envolver os restantes ingredientes. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos.

Deixar arrefecer e desenformar.

Glacé: misturar o açúcar em pó com o sumo de laranja. Verter no bolo. Decorar com raspa de laranja.