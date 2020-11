Bolo de bolacha

Preparação

Preparação no robô de cozinha



No copo, coloque 20 g de bolacha e pulverize 10 seg/ vel 9. Retire e reserve.

Deite no copo o açúcar e pulverize 15 seg/ vel 9. Com a ajuda da espátula baixe o que ficou nas paredes do copo.

Adicione o creme vegetal e programe 2 min/ vel 3.

Entretanto, prepare o café expresso e adicione uma colher de sopa de whisky, envolva bem e reserve numa tigela.

De seguida, dissolva o café solúvel com uma colher de sopa do café expresso reservado e adicione à manteiga, programe 20 seg/ vel 3 ½. Certifique-se se obteve um creme homogéneo. Se necessário bata mais alguns segundos na mesma velocidade. Reserve.

Prepare a montagem do bolo: demolhe ligeiramente as bolachas no café expresso, coloque no prato de servir e disponha uma camada do creme reservado.

Faça camadas alternadas, bolacha e creme. Termine com o creme e polvilhe com a bolacha ralada reservada.

Para um formato em flor, faça cada camada com sete bolachas, até sete ou oito camadas.

Leve ao frigorífico.