Bolinhos de tangerina

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

No liquidificador ou no robô de cozinha, junte as tangerinas descascadas, os ovos, o azeite e o açúcar.

Triture bem numa velocidade alta, para que os ingredientes formem uma mistura líquida e homogénea.

Coloque a mistura numa tigela e junte a farinha e o fermento em pó para bolos. Se peneirar a farinha e o fermento, obterá uma consistência mais fofa, mas este passo não é fundamental.

Envolva bem a farinha e o fermento com a ajuda de uma espátula. Assim que não houver grumos e que a massa se apresente homogénea, pode colocá-la em formas de madalenas.

Se usar formas de silicone, não precisa de untá-las.

Leve ao forno por 30 minutos ou até que os bolinhos estejam cozidos. Deverão ficar douradinhos por cima.

Retire do forno e deixe que os bolinhos arrefeçam.

Desenforme e polvilhe com açúcar de confeiteiro ou com a sua cobertura preferida.

