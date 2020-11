Bolinhos de framboesa

Preparação

Equipamento utilizado: Forno multifunções

Comece por amolecer a manteiga, colocando-a por alguns segundos no micro-ondas a uma potência média.

Adicione o açúcar mascavado e bata até obter um creme.

Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem entre cada adição.

Adicione metade da farinha peneirada e o fermento. Envolva com uma espátula.

Misture as framboesas com a restante farinha e envolva-as na massa.

Distribua a massa por oito formas para mini bolos ou formas de queques e leve ao forno pré-aquecido a 160 ºc, na função “Ar Quente Plus”, por cerca de 20 minutos.

Depois de assados, deixe amornar os bolinhos antes de os desenformar.

Para a cobertura, misture o açúcar em pó com sumo de limão até obter um creme liso e brilhante.

Barre os bolos com a cobertura e decore com algumas framboesas e folhas de hortelã.

