Bolinhos de ervilhas e hortelã com molho de iogurte

Preparação

Comece por cozer as ervilhas em água e sal. Pré-aqueça o forno a 180 °C e forre um tabuleiro retangular com papel vegetal.

Pique a cebola e o alho finamente e refogue-os com o azeite. Adicione as ervilhas cozidas e envolva bem. Deite este preparado no processador e triture. Deite este puré numa taça, adicione a farinha de grão, a hortelã, o sal e o bicarbonato de sódio. Misture tudo muito bem.

Com uma colher de sopa forme os bolinhos e coloque-os no tabuleiro. Pincele os bolinhos com azeite e leve ao forno durante cerca de 15 minutos virando os bolinhos a meio.

Entretanto prepare o molho misturando todos os ingredientes.

Sirva os bolinhos quentes com o molho de iogurte.